Alman Çiftçiler Sübvansiyon Kesintilerine Karşı Protesto Başlattı

Alman çiftçiler, hükümetin sübvansiyon kesintilerine karşı ülke genelinde bir haftalık protestoların başlangıcını yaptı. Traktörlerle yolları kapatan çiftçiler, Başbakan Olaf Scholz'un koalisyonuna bütçe sorununu çözmekte ve yükselen aşırı sağ güçleri kontrol altına almada zorluk çıkardı.

Traktör ve kamyon konvoyları, neredeyse 16 federal eyaletteki yollarda dondurucu sıcaklıklarda toplandı, protestocular polisle çatıştı ve önde gelen siyasetçiler, huzursuzluğun aşırıcılar tarafından kullanılabileceği konusunda uyardı. Protestolar, Scholz'un popüler olmayan hükümetini zor bir dengeleme eylemine zorladı, huzursuzluğu kontrol altında tutmaya çalışırken, Kasım ayında anayasa mahkemesinin harcama planlarını altüst eden bir kararın ardından mali disipline bağlı kalmaya çalışıyor. "Çiftçisiz bira olmaz" yazan bir protesto pankartı okundu, başka bir traktörde ise aşırı sağcı Alternatif için Almanya (AfD) partisinden bir poster vardı ve üzerinde "Çiftçilerimiz önce gelir" yazıyordu





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