İstanbul'da bir gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Kulübün yöneticileri de dahil olmak üzere birkaç kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. İstanbul valiliği tarafından yapılan açıklamada, en az bir kişinin hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Masquerade gece kulübü, tadilat nedeniyle kapalı olan 16 katlı bir konut binasının zemin ve bodrum katlarında yer alıyordu. Yangın söndürüldü.

Vali Davut Gul, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının nedeninin araştırıldığını ve kurbanların tadilat çalışmalarında yer aldığı düşünüldüğünü belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunc, kulüp yöneticileri ve tadilattan sorumlu bir kişi de dahil olmak üzere beş kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını söyledi

Scottie Scheffler, PGA Arnold Palmer Invitational'da galibiyet kazandıDünya bir numarası Scottie Scheffler, PGA Arnold Palmer Invitational'da beş vuruşluk bir galibiyetle bir yıldan fazla bir süredir ilk tur galibiyetini elde etti.

Endonezya'da Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora olduEndonezya'da bir arama kurtarma gemisi, Rohingya Müslüman mültecilerini taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ve kurtulanları güvenliğe çekmeye başladığını bildirdi.

Sania Mirza to greet her fans at Daawat-e-RamazanRunning from March 27 to April 10, Daawat-e-Ramzan promises an exciting lineup of activities

Saheefa Jabbar Khattak, bir hayranıyla ilgili olağandışı bir olayı paylaştıSaheefa Jabbar Khattak, Imran Ashraf'ın 'Mazaq Raat' adlı programında bir hayranıyla ilgili olağandışı bir olayı paylaştı. Hayran, Saheefa'ya hakaret etti ve daha sonra bir selfie çekmek istedi.

Zülfikar Ali Bhutto, Sindh Meclisi tarafından ulusal demokratik bir kahraman ilan edildiSindh Meclisi, eski başbakan ve Pakistan Halk Partisi (PPP) kurucusu Zülfikar Ali Bhutto'yu ulusal demokratik bir kahraman ilan etmek için oybirliğiyle bir karar aldı.

Dacoitlerin saldırısına uğrayan bir öğretmen öldürüldüSindh'in Kandhkot-Kashmore nehir bölgelerinde, bir ilkokul öğretmeni, onları yok etmek için birçok girişime rağmen dacoitler tarafından oluşturulan sürekli zorlukları vurgulayan bir saldırıya kurban gitti.

