İsrail Askerleri Gazze'de İnsani Yardım Dağıtımı Sırasında Ateş Açtı

Gaza'nın sağlık bakanlığı ve tanıklar, Perşembe günü Gazze Şehri'nde insani yardım için toplanan bir kalabalığa İsrail askerlerinin ateş açtığını ve en az 20 kişiyi öldürdüğünü ve onlarca kişiyi yaraladığını söyledi. İsrail askeri, raporları araştırdığını söyledi. Associated Press, olanların ayrıntılarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Tanıklar ve sağlık yetkilileri, saldırının Gazze Şehri'nin güney kenarındaki bir kavşakta gerçekleştiğini ve burada büyük bir kalabalığın yiyecek dağıtımı için toplandığını söyledi. Çevrimiçi olarak yayınlanan ve kavşağın yakınındaki ana yolda çekildiği doğrulanan görüntüler, arka planda ateş sesleri çıktığında, yardım kutuları taşıyan yüzlerce kişinin kaçtığını gösterdi. Yaralı Filistinlileri at ve eşek arabalarına yükleyen erkekler, caddenin aşağı doğru hızla ilerlediği görüldü. Yaralılar tedavi edilen Şifa Hastanesi'nde, Mohammad al-Reafi, kanlı bacağı bandajlı bir şekilde yerde yatarken, etraftaki diğer yaralılara müdahale eden sağlık görevlileriyle birlikteydi. İsrail askerlerinin kalabalığa ateş açtığını söyledi. "Un almak için gidiyorduk.





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