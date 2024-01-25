İsrail tankları, BM tesisine saldırdı, çok sayıda ölü var

Birleşmiş Milletler, İsrail tanklarının Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı dev bir BM tesisine saldırdığını ve 'çok sayıda ölü' olduğunu açıkladı, ancak İsrail güçlerinin sorumlu olmadığını ve saldırının Hamas tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü. BM'nin söylediğine göre saldırı, Güney Gazze'nin ana şehri olan Han Yunus'ta 30.000 yerinden edilmiş kişinin barındığı bir mesleki eğitim merkezine isabet etti.

Bu saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nden nadir bir şekilde açık bir kınama aldı. BM İnsani Koordinatörü James McGoldrick, 'Çok sayıda ölü var, bazı binalar alev alıyor ve ölüm haberleri var. Birçok insan olay yerinden kaçmaya çalışıyor, ancak bunu yapamıyor' dedi. BM ajansı UNRWA'nın Gazze işlerinden sorumlu direktörü Thomas White, 800 yerinden edilmiş kişinin barındığı merkezin bir binasına iki tank mermisinin isabet ettiğini söyledi. En az dokuz kişi öldü ve 75 kişi yaralandı. Ajansın başkanı Philippe Lazzarini, ölü sayısının muhtemelen daha yüksek olduğunu söyledi





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