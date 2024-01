İsrail, Hamas'a karşı operasyonları azaltacak

Israel, Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonların Güney Gazze'de daha az yoğun bir aşamaya gireceğini söyledi. Grubun sağlık bakanlığı, bölgedeki ölü sayısının 24.000'i aştığını bildirdi. Savaşın 100. gününde, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümeti, sivil ölümlerin artması ve Gazze'deki insani krizin derinleşmesi nedeniyle yoğun uluslararası baskı altında kalmıştır.

Aynı zamanda, işgal altındaki Batı Şeria'da ölümcül şiddet, Lübnan sınırındaki çatışmalar ve Hamas'a dayanışma amacıyla İran destekli Yemen isyancılarına yönelik ABD kuvvetlerinin saldırıları, Gazze Şeridi'nin ötesinde bir tırmanma korkusunu artırmıştır





İsrail'in Hamas'a karşı savaşı aylar sürecekİsrail'in Hamas'a karşı savaşı aylar sürecek, İsrail'in askeri başkanı dedi. Gazze Şeridi dışında yaşanan bir dizi olay, çatışmanın yayılma riskini ortaya koydu.

İsrail, Hamas'a karşı genişleyen bir hava ve kara saldırısı başlattıİsrail güçleri, son günlerde Hamas'a karşı genişleyen bir hava ve kara saldırısıyla Gazze'deki şehirleri, kasabaları ve mülteci kamplarını bombaladı. Bu saldırı sonucunda onlarca kişi öldü ve binlerce kişi evlerinden ve barınaklardan kaçmak zorunda kaldı. Savaş şu ana kadar 20.000'den fazla Filistinliyi öldürdü ve 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık %85'ini evlerinden sürdü. Kuzey Gazze'nin büyük bir kısmı yıkıldı ve haftalardır neredeyse tamamen boşaltıldı ve diğer bölgelerden izole edildi. İsrail, Hamas'ı dağıtmaya ve 7 Ekim saldırılarının ardından militanlar tarafından hala alıkonulan 100'den fazla rehineyi geri getirmeye söz verdi. Bu saldırıda çoğunluğu sivil olan 1.200 kişi öldü. İsrail yetkilileri, ateşkes çağrılarına aldırış etmeyerek bunun Hamas için bir zafer olacağını söyledi.

Netanyahu, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı soykırım davasını kınadıBenjamin Netanyahu, Güney Afrika'nın Gazze'deki İsrail'e karşı soykırım davasını 'ikiyüzlülük ve yalan' olarak kınadı. İsrail güçlerinin çekilmeye başladığı enklavenin kuzeyinde, bazı Gazalılar tam bir yıkımın ortasına geri döndü.

ABD'nin İsrail'e desteği küresel itibarını etkiliyorBiden yönetiminin İsrail'e desteği ABD'nin küresel itibarını etkiliyor. Biden, İsrail'in eylemlerini eleştirerek Trump'ın kesin desteğiyle karşılaştırdı.

Israel army warns Gaza war will continue throughout 2024Israel warned its war against Hamas will continue throughout 2024.

Killing of Hamas deputy leader in Beirut raises risk of Gaza war spreadingArouri, 57, was the first senior Hamas political leader to be assassinated since Israel offensive

