राज ठाकरे ने पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' के रिलीज पर लगाई नो-प्रॉडक्शन की चेतावनी

- Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray warned of action against theatre owners if the Pakistani film, 'The Legend of Maula Jatt', was released in India on October 2.

In a tweet, Raj Thackeray said that while art has no borders, the same does not apply in the case of Pakistani actors working in India. Warning of action against theatre owners if they went ahead with the film's screening despite MNS's warning, Raj Thackeray said, "Everyone will remember what MNS did when such incidents happened before. Therefore, theatre owners are now humbly requested not to fall into the predicament of screening films."

'The Legend of Maula Jatt', which stars Fawad Khan and Mahira Khan, was released in Pakistan in 2022 and it became a hit.

Pakistani Film Raj Thackeray Maharashtra Navnirman Sena The Legend Of Maula Jatt Bollywood Release Ban Controversy

