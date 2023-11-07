Çin, 2025'e kadar ilk insansı robotlarını üretmeyi hedefliyor

Çin, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi ileri teknolojilere olan hırslarıyla bilinen bir ülke olarak, şimdi heyecan verici bir yeni alan olan gerçekçi robotlara odaklanıyor. Bloomberg tarafından bildirilen Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı tarafından açıklanan bir plana göre, Çin, 2025 yılına kadar ilk insansı robotlarını üretmeyi hedefliyor. Bu çabalarda, endüstri standartları belirlemek, bu alanın yeteneklerini geliştirmek ve daha derin uluslararası işbirliği sağlamak amaçlanıyor.

Bu politika yönergelerini takiben, Çin robotik şirketlerinin hisseleri artış yaşadı, bu da bu yeni gelişme etrafında duyulan heyecanı gösteriyor. Çin'in bu hamlesi, özellikle yarı iletken çipler ve donanım alanlarında dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki devam eden teknoloji yarışına başka bir boyut katıyor. Şu ana kadar, Tesla Inc. ve Boston Dynamics gibi Amerikan şirketleri insansı robot teknolojisinde bir avantaja sahipti. Dünyanın en büyük elektronik üreticisi olan Çin, önümüzdeki iki yıl içinde çevre algılama, hareket kontrolü ve makine-insan etkileşimi yetenekleri gibi alanlarda çığır açmayı hedefliyor

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