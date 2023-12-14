Çin'de Uzun Süreli COVID Araştırmaları Azalıyor

Çin'in kısıtlamaları hafiflettiği ve COVID-19'un evlerinde yayılmasına izin verdiği bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, bilim insanları, ülkedeki yüz milyonlarca enfeksiyondan kaynaklanan uzun süreli COVID'yi araştırmak için eşsiz bir fırsatın kaybolabileceğinden endişe ediyor. Küresel hastalık uzmanları, Çin'in uzun süreli COVID etkileri konusunda neredeyse hiçbir şey bilinmediğini söylüyor.

İngiltere, Kanada, ABD ve diğer yerlerde milyonlarca kişinin aylarca hatta yıllarca süren yorgunluk, beyin sisliği ve diğer semptomlarla mücadele ettiği düşünülüyor. Bu uzmanlara göre, Çin'in nadir koşulları - yerli aşıları kullanması ve pandeminin sonuna kadar COVID'den büyük ölçüde kaçınması - uzun süreli COVID hakkında değerli veri ve bilgiler sağlayabilir. Ancak ulusal ajansların finansman planları ve Çin'deki bilim insanları ve politika uzmanlarının yorumları, ülkenin araştırma topluluğunda halk sağlığıyla ilgili COVID çalışmalarına olan ilginin azaldığını göstermektedir. Evde kalma emirleri ve yakın temas takibinin hatıraları solarken, bu durum diğer yerlerde olduğu gibi Çin'de de yaşanmaktadır





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