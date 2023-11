Çin Hükümeti Danışmanları, 2022 İçin Ekonomik Büyüme Hedeflerini Öneriyor

Çin hükümeti danışmanları, iş yaratmayı ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini sürdürmeyi amaçlayan Pekin'in gelecek yıl için ekonomik büyüme hedeflerini yıllık politika yapıcılar toplantısına sunacaklar. Reuters ile konuşan yedi danışmandan beşi, bu yılın hedefiyle uyumlu olarak yaklaşık %5 bir hedefi tercih ettiklerini söyledi. Bir danışman %4.5 bir hedef önerirken, diğeri %5.0-5.5 bir aralık önerdi.

Bu hedeflere ulaşmak için, danışmanlar, bu yılın büyümesinin COVID-19 kısıtlamalarının düşük baz etkisi tarafından süslendiği göz önüne alındığında, Pekin'in mali teşvikleri artırması gerektiğini belirtti. 'Toplam talebi uyarmak için genişleyici mali ve para politikası benimsememiz gerekiyor,' diyen hükümet ekonomisti Yu Yongding, Reuters'a söyledi





İsrail, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında ateşkes anlaşmasını destekliyorİsrail hükümeti, Filistin Hamas militanlarının Gazze'de rehin tutulan 50 kadın ve çocuğu serbest bırakması karşılığında dört günlük bir ateşkes anlaşmasını desteklemek için oy kullandı.

İsrail, Gazze'nin en büyük hastanesinde faaliyet gösteriyorİsrail, Gazze'nin en büyük hastanesinde Hamas militanlarını yok etmek için faaliyet gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecekU.S. President Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile bir yıl aradan sonra ilk kez görüşüyor. İkili, askeri çatışmalar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yapay zeka konularında süper güçler arasındaki gerilimi hafifletebilecek görüşmeler yapacak.

Çin, CITIC Group'un başını döviz regülatörü olarak atamaya hazırlanıyorÇin, ekonomi ve piyasalar için artan zorluklarla karşı karşıya kalırken, deneyimli bir banker ve devlete ait finansal konglomera CITIC Group'un başı olan Zhu Hexin'i döviz regülatörünün yeni başkanı olarak atamaya hazırlanıyor.

TV star Kourtney Kardashian and musician Travis Barker welcome first child together: reportsThe couple tied the knot in a lavish wedding in Italy in 2022

