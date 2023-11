Çin Hükümeti, 2022 için Ekonomik Büyüme Hedeflerini Belirleyecek

Çin hükümeti danışmanları, iş yaratmayı ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini sürdürmeyi amaçlayan Pekin'in gelecek yıl için ekonomik büyüme hedeflerini yüzde 4,5 ile 5,5 arasında öneriyor. Reuters ile konuşan yedi danışmandan beşi, bu yılın hedefiyle uyumlu olarak yaklaşık %5 hedefini tercih ettiklerini söyledi. Bir danışman %4,5 hedefini önerirken, diğeri %5,0-5,5 aralığını önerdi.

Öneriler, politika planlarını ve dünyanın ikinci büyük ekonomisinin görünümünü tartışan hükümetin yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda gelecek ay sunulacak. Danışmanlar, bu tür hedeflere ulaşmanın, bu yılın büyümesinin COVID-19 kısıtlamalarının düşük baz etkisi tarafından süslendiği göz önüne alındığında, Pekin'in mali teşvikleri artırması gerektiğini söyledi. Yaklaşık %5 büyüme hedefini savunan hükümet ekonomisti Yu Yongding, "Toplam talebi canlandırmak için genişleyici mali ve para politikası benimsememiz gerekiyor" dedi





