یو اے ای کا فلسطینی بچوں سے متعلق بڑا فیصلہ

بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جبکہ بچوں کو علاج مکمل ہونے کے بعد وطن واپس پہنچایا جائے گا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی صدر سے رابطہ کر کے اماراتی وزیرِ خارجہ شیخ عبداللّٰہ بن زاید نے زخمی فلسطینی بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی، انہوں نے غزہ میں شہریوں کے لیے خوراک اور طبی امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور دیا۔

واضح رہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی زمینی کارروائی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے ملک کی وزارت خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یو اے ای نے غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔

