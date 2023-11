یوٹیوب اشتہارات بلاک کرنے والوں کیخلاف بڑی کارروائی

تفصیلات کے مطابق یوٹیوب نے ایڈ بلاکرز سے نمٹنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے، اگر آپ یوٹیوب پر اشتہارات کو روکنے کے لیے ایڈ بلاکر استعمال کرتے ہیں تو اب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ جون 2023 میں یوٹیوب کی جانب سے عالمی سطح پر ایڈ بلاکرز کو ڈس ایبل کرنے کے ‘چھوٹے تجربے’ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب یوٹیوب نے اس پابندی کا اطلاق پوری دنیا کے صارفین کے لیے کر دیا ہے۔کمپنی کی جانب سے صارفین کو کہا جائے گا کہ وہ یوٹیوب پر اشتہارات کو دیکھیں یا یوٹیوب پریمیئم کی فیس ادا کریں۔

اگراب کوئی صارف یوٹیوب پر ایڈ بلاکر کا استعمال کرے گا تو اس کے سامنے ایک میسج آئے گا مگر اہم بات یہ ہے کہ جب تک صارف کی جانب سے ایڈ بلاکر کو ڈس ایبل نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔

یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کیلئے آپ کے پاس دو آپشنز ہوں گے، یا تو اشتہارات کی اجازت دیں یا پیسے دے کر یوٹیوب پریمیم کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔

