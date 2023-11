یوٹیوب نے ’ایڈ بلاکرز‘ کے خلاف کریک ڈاﺅن شروع کر دیا

اب صارفین کو ایڈبلاکرز ہٹانے ہوں گے یا اشتہارات کے بغیر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ’یوٹیوب پریمیم ‘ کی سبسکرپشن لینی ہو گی۔ یوٹیوب کے کمیونیکیشنز منیجر کرسٹوفر لیوٹن نے بتایا ہے کہ اب جو صارفین ایڈ بلاکر استعمال کر رہے ہوں گے، وہ یوٹیوب ویڈیوز نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ ان کے سامنے ویڈیو سکرین پر ایک نوٹیفکیشن نمودار ہو گا۔کرسٹوفرلیوٹن کے مطابق اس نوٹیفکیشن کے ذریعے صارفین کو مطلع کیا جائے گا کہ ایڈ بلاکرز کا استعمال یوٹیوب کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ یوٹیوب اشتہارات کو چلنے کی اجازت دیں یا یوٹیوب...

