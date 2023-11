کوہلی صفر پر آؤٹ، سوشل میڈیا پر ٹرولنگ

ورلڈ کپ میں نا قابل شکست بھارت نے گزشتہ روز میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا تاہم میزبان ٹیم نے جب پہلے بیٹنگ شروع کی تو تباہ کن آغاز ہوا۔

بھارت کے 40 رنز پر تین ٹاپ آرڈر بلے باز پویلین لوٹ چکے تھے جن میں سابق کپتان ویرات کوہلی بھی شامل تھے جو 9 گیندیں کھیلنے کے باوجود اپنا کھاتہ نہ کھول سکے اور صفر پر ویلے کی وکٹ بنے۔ رواں میگا ایونٹ میں 370 سے زائد رنز بنانے والے بیٹر کے کا ورلڈ کپ میں صفر پر وکٹ گنوانا رواں سال پہلی بار ڈک آؤٹ تھا جس کا غصہ انہوں پویلین میں جا کر صوفوں پر مکے مار کر بھی نکالا۔تاہم اس طرح آؤٹ ہونے کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر انگلینڈ کی بارمی آرمی نامی اکاؤنٹ سے ویرات کوہلی کو ٹرول کیا گیا اور کئی میمز شیئر کی گئیں۔So after Virat Kohli aka King Kohli got out on a duck, people started trolling him with posts like these! Started the trend of calling him Chokli.

پاک جنوبی افریقہ میچ: بالی وڈ اداکار ایوشمان پاکستان کے حق میں بول پڑےپاکستان کی شکست پر بالی وڈ کے اداکار ایوشمان کھرانہ بھی افسردہ ہوگئے، امپائر کے آؤٹ نہ دینے پر دل کی بھڑاس سوشل میڈیا پر نکال دی۔ مزید پڑھ ⮕

پاک جنوبی افریقہ میچ: بالی وڈ اداکار ایوشمان پاکستان کے حق میں بول پڑےپاکستان کی شکست پر بالی وڈ کے اداکار ایوشمان کھرانہ بھی افسردہ ہوگئے، امپائر کے آؤٹ نہ دینے پر دل کی بھڑاس سوشل میڈیا پر نکال دی۔ مزید پڑھ ⮕

سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد دیپیکا کی نئی ویڈیو وائرلاداکارہ دیپیکا پڈوکون کی شو میں متنازع بیان پر سوشل میڈیا پر نقید کا نشانہ بننے کے بعد اپنی ایک مزاحیہ ویڈیو شیئر کی ہے۔ مزید پڑھ ⮕

سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد دیپیکا کی نئی ویڈیو وائرلاداکارہ دیپیکا پڈوکون کی شو میں متنازع بیان پر سوشل میڈیا پر نقید کا نشانہ بننے کے بعد اپنی ایک مزاحیہ ویڈیو شیئر کی ہے۔ مزید پڑھ ⮕

طلاق یافتہ بیٹی کو بینڈ باجے کیساتھ گھر واپس لانے والے باپ کے چرچےطلاق لینے والی بیٹی کو بینڈ باجے کے ساتھ گھر واپس لانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی مزید پڑھ ⮕

آسمان سے نوٹوں کی بارش، ویڈیو وائرلسوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس میں ہزاروں افراد کو آسمان سے برستے کرنسی نوٹ جمع کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ مزید پڑھ ⮕