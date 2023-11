چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کی سربراہی میں دو رکنی رکنی بنچ آج کیسز کی ...

نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق آج صرف سنگل بنچ میں سماعت کریں گے،چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژن بنچ کی کازلسٹ منسوخ کردی گئی ،عدالتی عملے کا کہنا ہے کہ ڈویژن بنچ کے کیسز بغیر کارروائی ملتوی کر دیئے گئے، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSNEWSPK: نیب ترامیم سے سب کچھ ختم نہیں کیا گیا صرف فورم تبدیل ہوا، چیف جسٹس کے ریمارکسچیف جسٹس قاضی فائز عیسٰی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: ہم جاننا چاہتے ہیں فیض آباد دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا، چیف جسٹسچیف جسٹس قاضی فائز عیسٰی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کر رہا ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: چیف جسٹس پاکستان نے پیمرا حکام کے کالے کوٹ میں پیش ہونے پر سرزنش کردیاسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں پیمرا حکام کے کالے کوٹ میں پیش ہونے پر سرزنش کردی۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کی سماعت ہوئی،چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سماعت کی،بنچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: سپریم کورٹ نے نیب عدالتوں کو بحال شدہ مقدمات کے حتمی فیصلے سنانے سے روک دیاسپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بنچ نے نیب ترامیم فیصلہ کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بنچ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اپیل پر سماعت کی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی بھی بنچ شامل ہیں۔ دورانِ سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے استفسار...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: آپ کب سے چیئرمین پیمرا ہیں اور کس محکمہ سے آئے ہیں؟چیف جسٹس پاکستان کاسلیم ...اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں سلیم بیگ سے استفسار کیاکہ آپ کب سے چیئرمین پیمرا ہیں اور کس محکمہ سے آئے ہیں؟۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کی سماعت ہوئی،چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سماعت کی،بنچ...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس ؛ سپریم کورٹ نے حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مسترد ...اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مسترد کردی،عدالت نے اٹارنی جنرل کو جلد نیا انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی ہدایت کردی۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کی سماعت ہوئی،چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سماعت کی،بنچ...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕