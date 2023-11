چیئرمین پی ٹی آئی کے بہنوئی کی ضمانت خارج ہوئی تو پہلا کام کیا کیا؟

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق اراضی سکینڈل میں چیئرمین تحریک انصاف کی ہمشیرہ کی عبوری ضمانت سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ اینٹی کرپشن کورٹ ڈی جی خان نے دونوں جانب سے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے عظمیٰ خان کی ضمانت منظور کر لی۔

تاہم عدالت نے عمران خان کے بہنوئی احد مجید خان کی عبوری ضمانت خارج کر دی جس پر وہ کمرہ عدالت سے فرار ہو گئے۔

