پی پی پی اور جui-f میں آئین کی ترمیم پر مذاکرات جاری

ISLAMABAD - Pakistan Peoples Party leadership has decided to continue consultations with Moulana Fazlur Rehman for consensus on constitutional amendment

The PPP leader stressed for national reconciliation on a broad perspective by dialogue with the opposition. PPP leader and provincial minister Nasir Hussain Shah emphasised that the proposed law was not being formulated for a specific individual. He insisted that constitutional courts were being established across the world but Pakistan was deprived of it.Nasir Hussain Shah provided reasons for the need for a constitutional court, saying, “a common man’s cases go pending due to a backlog of political cases as political cases get preference for proceeding.”

آئین ترمیم پی پی پی جui-F مولانا فضلurrehman مذاکرات قومی اتفاق

