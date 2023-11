پڑھنے، لکھنے میں مشکل کا سامنا کرنے والے ’ڈیسلیکسیا‘ کا شکار بچے: ’سکول والوں نے کہا بچے کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے‘

محمد عرفان نے سنہ 2017 میں سپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور اسی دوران انھیں پتا چلا کہ انھیں ’ڈیسلیکسیا‘ کا مرض ہے جس میں متاثرہ فرد کو الفاظ پڑھنے، پہچاننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ڈیسلیکسیا کے شکار بچوں کے لیے خصوصی نصاب کی تیاری کا کام جاری ہے جو کسی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ پیدائشی طور پر اور عموماً مورثی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی حادثے یا چوٹ کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے مگر ایسے بچوں میں ذہانت اور تخلیقی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔

نبیل کی والدہ نے بتایا کہ ’سکول سے کہا گیا کہ ہمارے بیٹے کا کوئی مسئلہ ہے اس کو بچوں کے ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے۔ ہم خود بھی بہت پریشان رہتے تھے کہ پڑھائی میں کمزور لگ رہا تھا۔ جب بیٹے کو بچوں کے ماہر نفسیات کو دکھایا تو پتا چلا کہ یہ ڈیسلیکسیا کی مشکل کا شکار ہے۔ جس کے بعد ہم نے ان کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں اور اب وہ بہت اچھی کارگردگی دکھا رہے ہیں۔‘

ان کا کہنا ہے کہ ’ایک طرح سے بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، کلاس میں پچھلی سیٹوں پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور گھر میں بھی خاموش، ڈرا اور سہما ہوا رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتا اور اس کو معاشرے کے ساتھ چلنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ماں باپ، اساتذہ کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا۔‘

وہ کہتی ہیں کہ ان تمام معاملات کا نتیجہ ڈپریشن یا ذہنی تناؤ کی صورت میں نکلتا ہے اور اکثر اوقات خودکشی جیسے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ ارم ممتاز کا کہنا ہے کہ ’اس منفی ذکر سے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کیوں انھیں توجہ ملتی ہے۔ وہ اور زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جو وقت اور عمر کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کی نفسیات اور شخصیت پر منفی اثرات غالب ہو جاتے ہیں اور وہ معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن پاتے ہیں۔‘محمد عرفان اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ’زمانہ طالب علمی میں بہت زیادہ پڑھتا تھا مگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ مکمل توجہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ الفاظ کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ بی کو ڈی اور ڈی کو بی لکھتا اور...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: فضول خرچی سے کیسے بچا جائے ؟اس ہوشربا مہنگائی میں متوسط طبقہ خصوصاً غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے گھر کا خرچ چلانا انتہائی مشکل ہوگیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: کیا کویت میں 4 دن کی تعطیلات ہونے جارہی ہیں؟ہفتے میں آنے والی دو چھٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے دو دن کی چھٹی کے درمیان آنے والے دن پر غور کرنے کا فیصلہ کویتی قانون کے مطابق ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: اسرائیل الشفا اسپتال کو بمباری کرکے تباہ کرنا کیوں چاہتا ہے؛ وجہ سامنے آگئیالشفا اسپتال میں مریضوں کے ساتھ ساتھ سیکڑوں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ورلڈ کپ: بنگلہ دیش کا پاکستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہبھارت میں کھیلے جا رہے ورلڈ کپ کے اہم میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف خلاف ٹاس جیت لیا ہے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: کے ایل راہول بیٹا ہے، فیورٹ کرکٹر نہیں، سنیل شیٹھیمیرا پسندیدہ کھلاڑی ہدف کا تعاقب کرنے میں مہارت رکھتا ہے، اداکار

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: چیئرمین پی ٹی آئی کا فوج کیساتھ محاذ کھولنا غلط تھا، پرویز خٹکچترال: پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے صدر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا فوج کے ساتھ محاذ کھولنا غلط تھا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕