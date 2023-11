پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے،ترک صدر طیب اردوان

استنبول (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترک صدر کا ہے کہ حماس دہشتگرد تنظیم نہیں ، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے۔

استنبول میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کےلیے نکالی گئی ریلی سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیں گے۔اسرائیل 22 روز سے کھلے عام جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، مغربی رہنماؤں نے اسرائیل سے جنگ بندی کرنےکا نہیں کہا۔

ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے مظالم کے پیچھے مرکزی مجرم مغربی طاقتیں ہیں۔ترک عوام لیبیا اور کاراباخ میں دکھائے گئے عزم کی طرح ہی مشرق وسطیٰ میں بھی کھڑی ہوگی۔❝We will declare Israel as a war criminal to the world❞. He is expected to give a speech at the rally. Reminder that Turkey accused Israel of genocide. The same Turkey that denies theٹی سی ایل نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں اپنے چوتھے فلیگشپ سٹور کا افتتاح کر دیا، ... headtopics.com

