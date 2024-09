پنجاب میں سیاحت کو ترقی دےण्या کے لئے 26 رکما کمیٹی کا قیام

Chief Minister of Punjab, Maryam Nawaz Sharif, has set up a 26-member steering committee to boost tourism in the province.

Additionally, the committee will focus on building, repairing, and improving important tourist destinations. It will recommend upgrades for historical, religious, cultural, and commercial sites to make them more appealing for tourists.

