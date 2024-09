پنجاب سیمنٹ نیازی نے ٹورزم اتھارٹی کی تشکیل کے لئے دستاویزات طلب کیں

LAHORE - Punjab CM Maryam Nawaz has sought proposals regarding the establishment, design and comprehensive plan for the ‘Punjab Tourism Authority’.

Pakistan Muslim League senior leader Senator Pervez Rasheed will serve as a special member of the steering committee, while senior provincial minister Marriyum Aurangzeb will act as the committee's convener. Members include National Assembly member Afzal Khokhar, senior anchorperson Iftikhar Ahmad along with various secretaries from different ministries.

پنجاب، ٹورزم اتھارٹی، مریم نواز، سیاحت پالیسی

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

