پاک جنوبی افریقہ میچ، عرفان پٹھان بھی ناقص ایمپائرنگ پربول پڑے

ستاروں کی روشنی میں آپ کا آج (ہفتے) کا دن کیسا رہے گا؟نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے سابق فاسٹ باؤلر عرفان پٹھان نے کہا کہ ایک وائیڈ بال اور ایک ایل بی ڈبلیو کا فیصلہ پاکستان کے حق میں نہیں گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں عرفان پٹھان نے کہا کہ جنوبی افریقا سے میچ میں 2 فیصلے پاکستان کے خلاف گئے۔سابق فاسٹ بولر نے مزید کہا کہ جنوبی افریقا کی قسمت اچھی رہی، ورلڈ کپ کا بہترین میچ ہوا۔

Two calls went against team Pakistan. Wide and LBW. Looks like South Africa got some Luck with solid game this World Cup…متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے کمانڈر کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات headtopics.com

یاد رہے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کے میچ میں جنوبی افریقا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو ایک وکٹ سے شکست دی تھی۔پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی پوری ٹیم 47 ویں اوور میں 270 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی، 271 رنز کا ہدف جنوبی افریقا ٹیم نے 47 اعشاریہ 2 اوورز میں 9 وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ٹی سی ایل نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں اپنے چوتھے فلیگشپ سٹور کا افتتاح کر دیا، ...

افغانستان سے شکست؛ عرفان پٹھان کے بھنگڑے پر کامران اکمل بھی ناراضبھارتی آل راؤنڈر کی یہ حرکت دیکھ کر افسوس ہوا، وکٹ کیپر مزید پڑھ ⮕

افغانستان سےگرین شرٹس کی شکست پر عرفان پٹھان کے بھنگڑے پر کامران اکمل بھی ...لاہور (ویب ڈیسک) آئی سی سی ورلڈکپ میں افغانستان کے ہاتھوں پاکستان کی ہار پر سابق بھارتی آل راؤنڈر عرفان پٹھان کی خوشی نے وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل کو بھی حیران کردیا۔ 'ایکسپریس نیوز 'کے مطابق مقامی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کامران اکمل نے ’’میگا ایونٹ میں افغانستان کے ہاتھوں پاکستان کی بدترین شکست پر سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کے بھنگڑے... مزید پڑھ ⮕

جنوبی افریقہ کیخلاف قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکانگرین شرٹس جنوبی افریقہ کے خلاف میدان میں اتریں گی، اہم میچ میں قومی ٹیم میں امام الحق کی جگہ فخر زمان کی شمولیت کا امکان ہے مزید پڑھ ⮕

جنوبی افریقہ کیخلاف قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکانگرین شرٹس جنوبی افریقہ کے خلاف میدان میں اتریں گی، اہم میچ میں قومی ٹیم میں امام الحق کی جگہ فخر زمان کی شمولیت کا امکان ہے مزید پڑھ ⮕

ورلڈ کپ میں واپسی کا مشن، پاکستان کے لیے ’’ڈو آر ڈائی‘‘ مقابلے شروعورلڈ کپ میں لگاتار تین شکستوں نے گرین شرٹس کے سفر کو مشکل بنا دیا ہے فائنل فور میں واپسی کا مشن آج جنوبی افریقہ کے خلاف میچ سے شروع ہوگا۔ مزید پڑھ ⮕

ورلڈ کپ میں واپسی کا مشن، پاکستان کے لیے ’’ڈو آر ڈائی‘‘ مقابلے شروعورلڈ کپ میں لگاتار تین شکستوں نے گرین شرٹس کے سفر کو مشکل بنا دیا ہے فائنل فور میں واپسی کا مشن آج جنوبی افریقہ کے خلاف میچ سے شروع ہوگا۔ مزید پڑھ ⮕