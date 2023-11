پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ سسٹم رائج کر دیا گیا

ملکی تاریخ میں پہلی بارفارن ایکٹ انیس سوچھیالیس کے تحت تمام صوبوں کوبےدخلی کاحکم نامہ جاری کردیا گیا ہے، حکمنامہ کےمطابق معمولی جرائم میں زیرتفتیش اورسزایافتہ غیرقانونی طورپرمقیم غیرملکیوں کوبےدخل کردیا جائے گا۔

نگران حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اب کوئی پاکستانی غیرقانونی تارکین وطن کوپناہ دینےمیں ملوث پایا گیا توسخت ایکشن ہوگا۔ سکیورٹی فورسز نے میپنگ اورجیوفینسنگ کرکے غیرقانونی طور پرمقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کاعمل مکمل کرلیا ہے، غیر قانونی طورپرمقیم باشندوں کوہولڈنگ سنٹروں میں منقتل کیا جائے گا، اب تک ایک لاکھ چھبیس ہزار سترہ افغان پناہ گزینوں واپس چلے گئے ہیں۔

