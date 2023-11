پاکستان کی غزہ میں جبالیہ مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت

تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، وحشیانہ حملے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ غزہ کے لوگوں کے خلاف جنگی جرائم کے سلسلے میں تازہ ترین ہے، حملہ عام شہریوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے غیر مشروط جنگ بندی کی فوری ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم عالمی برادری خصوصاً اسرائیل کے حامیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دشمنی کے خاتمے، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے اقدامات کرے۔

ترجمان نے مطالبہ کیا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے اور انسانی ہمدردی کی راہداریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں۔ خیال رہے اسرائیل نے غزہ کےجبالیہ مہاجرکیمپ کو ملبے کے ڈھیرمیں تبدیل کردیا ، نقل مکانی کرنے والے مہاجرین پر اسرائیلی فوج نے مہاجرکیمپ میں گولے برسائے، جبالیہ مہاجر کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 300 زخمی ہوئے۔

جبالیہ مہاجرکیمپ میں فلسطینیوں نےعارضی پناہ لی تھی، تاہم جبالیہ کیمپ میں عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا کام جاری ہے۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSNEWSPK: غزہ پر زمینی حملے میں اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا، 11 فوجی مارے گئےعالمی برادری غزہ پر حملے رکوانے کیلیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہوگئی، سعودی عرب

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سینیٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کیخلاف قرارداد منظوراسلام آباد : سینیٹ میں غزہ پر اسرائیل کے حملے کیخلاف مذمتی قرارداد متفقہ طورپرمنظور کرلی گئی ،فرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سینیٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کیخلاف قرارداد منظوراسلام آباد : سینیٹ میں غزہ پر اسرائیل کے حملے کیخلاف مذمتی قرارداد متفقہ طورپرمنظور کرلی گئی ،فرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: نگران حکومت نے گندم کی سرکاری قیمت مقرر کردیکراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)نگران سندھ کابینہ نے گندم کی سپورٹ پرائس 4000 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیراعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی جبکہ نہتے فلسطینی عوام، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے کی مذمت بھی کی۔ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق کابینہ نے فوری...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ’اسرائیلی اداکارہ پر فرد جرم عائد‘غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اداکارہ میسا عبدالہادی نے اپنی پوسٹ میں اسرائیل پر حماس کے سات اکتوبر کے حملے کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: غزہ کے جبالیا کیمپ پر اسرائیلی بمباری، 400سے زائد فلسطینی شہیدغزہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسرائیلی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پرمظالم کاسلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ کے جبالیا کیمپ پر وحشیانہ بمباری کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوگئے، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕