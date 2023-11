پاکستان کی ایک وکٹ سے ہار پر شاہد آفریدی کی دل شکستہ پوسٹ وائرل

شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک جذباتی نوٹ تحریر کرتے ہوئے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں سنسنی خیز میچز کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان کی ہار پر دل شکستگی کا اظہار کیا ہے۔

سابق پاکستانی کرکٹر نے کہا کہ ورلڈکپ 2023 میں ایسے ہی سنسنی خیز میچ کا شدت سے انتظار تھا! ساتھ ہی انھون نے ہیش ٹیگ CWC23# کا بھی استعمال کیا۔ انھوں نے مزید لکھا کہ ’لڑکوں قسمت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کسی اور دن، چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی. ایک وکٹ سے ہارنا مایوس کن ہوتا ہے۔‘

‘تاہم آپ لوگوں کو اپنے حوصلے بلند رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے اپنا بہترین کھیل پیش کیا اور آخر تک بہادری سے لڑے۔سات ہی انھوں نے جنوبی افریقہ کو فتح حاصل کرنے پر مبارکباد بھی دی۔‘was desperately waiting for! Hard luck boys, on any other day, things would have gone in your way. One-wicket losses are devastating, but you need to keep your chins up as you gave your best and fought gallantly till the end. headtopics.com

ایک مرحلے پر حارث رؤف کی گیند پر تبریز شمسی تقریباً ایل بھی ڈبیلو آؤٹ ہوچکے تھے مگر فیلڈ امپائر کے ناٹ آؤٹ دینے پر انھیں آؤٹ نہیں دیا گیا اور بالآخر فتح پروٹیز کے حصے میں آئی۔

