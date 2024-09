پاکستان میں ہیلی کاپٹر حادثے میں کم از کم چھ افراد جاں بحق

ISLAMABAD: At least six people were killed and eight other injured as a chartered helicopter carrying 14 passengers crashed in North Waziristan of Khyber Pakhtunkhwa.

There were four individuals on board, including three Russian pilots and a Pakistani crew member, he added. The cause of the technical fault is still unknown and is being investigated by Mari Petroleum and relevant authorities.SWABI: At least one person was killed and 18 others were injured...

Helicopter Crash North Waziristan Mari Petroleum Pakistan Casualties

