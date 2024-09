پاکستان کو نئے انرجی ذرائعوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے кре ایٹو طریقے اپنانے کی ضرورت

LAHORE - Federal Minister for Energy Awais Leghari has said Pakistan will have to adopt creative ways to ensure transition from anti-environment friendly energy sources to renewable energy sources.

Leghari highlighted the substantial risks Pakistan faces from climate change, referencing 11 devastating floods over the past 8 to 9 years. Earlier, at the seminar State Bank of Pakistan Governor Jameel Ahmad in his keynote address underscored Pakistan's vulnerability to climate change, ranking among the top ten most affected nations despite its minimal contribution to global emissions.

انرجی، ماحولیات، پاکستان، چین، سمٹ

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

آئی ایم ایف پروگرام؛ نجی بینک پاکستان کیلئے ایک ارب ڈالر قرض بحالی پر رضامندپاکستان نے بیرونی فنانسنگ گیپ کو پُر کرنے کے لیے ایک ارب ڈالر تجارتی قرضےکوبحال کرنے کی درخواست کی تھی

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

کشمیر پر حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے: سابق وزیراعظم آزاد کشمیرکشمیر کی آزادی کی تحریک کو پرو ایکٹو کرنے کی ضرورت ہے: سردار عتیق

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

وہ ملک جو اپنے سخت محنت کے عادی افراد کو ہفتے میں 3 دن چھٹی کرانا چاہتا ہےاس پالیسی کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت نے ورک اسٹائل ریفارم نامی مہم شروع کی ہے۔.

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

نبی کریمﷺ کی زندگی ہر لمحہ خدمتِ انسانیت کا عملی نمونہ ہے، صدر مملکتہمیں نبی اکرمﷺ کے انسانیت سے محبت اور ہمدردی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جشن میلاد النبیؐ کی مناسبت سے پیغام

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

اے آئی ٹیکنالوجی ماحولیات پر کیسے اثرانداز ہورہی ہے؟لینگویج ماڈلز کو اربوں ڈیٹا پوائنٹس پر تربیت دینے کے لیے کمپیوٹنگ کی بہت زیادہ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

ایک سیاسی جماعت نے پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کیلئے ہر حربہ استعمال کیا: اسحاق ڈارگزشتہ ڈھائی سال سے پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی: لندن میں تقریب سے خطاب

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »