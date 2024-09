پاکستان، افغان حکومت سے تعلقات کا اظہار کرتا ہے: ٹی ٹی پی کی نشوونما پر خدشات

Says we are taking action what we deem necessary for our security; TTP is expanding its influence with support of Afghan interim govtNEW YORK - Pakistan’s permanent representative in the United Nations Munir Akram has Pakistan wants to help the people of Afghanistan and correct the mistakes of their government.

“We are taking action what we deem necessary for our security. We will work to resolve issues with the Afghan government. Geography is not going to change. He emphasised that terrorist group Tehreek-e-Taliban Pakistan is rapidly expanding its influence with the support of the Afghan interim government.

افغانستان پاکستان ٹی ٹی پی اقوام متحدہ سلامتی

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کی بانی پی ٹی آئی کے بارے میں رائے درست ثابت ہورہی ہے: احسن اقبالاسرائیل کہہ رہا ہے بانی پی ٹی آئی پاکستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک کرسکتے ہیں: وفاقی وزیر کا جلسے سے خطاب

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

کوئی شک نہیں 26 اکتوبر 2024 کو اگلے چیف جسٹس منصورعلی شاہ ہوں گے: بلاولہمارےاورن لیگ کیلئے مشکل ہے پی ٹی آئی سے ان کی ان پٹ کے ساتھ آئینی ترمیم پربات کریں، پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے: پی پی چیئرمین

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

حکومت بدنیتی اور عجلت میں ترمیم نہ لاتی تو جوڈیشل پیکج پر ضرور غور کرتے: علی ظفرآئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت کا نمبر گیم اوور ہو گیا ہے، ہمارے تمام آزاد ارکان پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کروا چکے ہیں: پی ٹی آئی رہنما کی گفتگو

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

اسٹیج پر چڑھتے جیبیں کٹ جاتی ہیں، ایسا مجمع انقلاب نہیں لاسکتا: محمود اچکزئی کا پی ٹی آئی جلسے سے خطابانقلاب کیلئے بنیادی شرط تنظیم ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بانی پی ٹی آئی سے محبت اپنی جگہ لیکن تنظیم کی کمی نظر آرہی ہے، محمود خان اچکزئی

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

پروسیجر آرڈیننس کمیٹی میں موجودہ چیف جسٹس کی رائے کو اقلیت سے اکثریت میں بدلنے کیلئے لایا گیاہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حکومت کی نیت پر سوال اٹھتا ہے: پی ٹی آئی رہنما کی جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

کل کا احتجاج مؤخر اور سارا فوکس 21 ستمبر کے جلسے پر ہے: سلمان اکرمبانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اب حالات ہاتھ سے نکلتے جارہے ہیں، حکومت آئینی ترمیم کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے: رہنما پی ٹی آئی

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »