پاکستان اسٹاک ایکسچینج :کاروبار کا مثبت دن، 422 پوائنٹس کا اضافہ

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن میں 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 52 ہزار 451 رہی۔اس کے علاوہ بازار میں 52 کروڑ 64 لاکھ شیئرز کے سودے 16 ارب 51 کروڑ روپے میں طے ہوئے جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 57 ارب روپے بڑھ کر 7 ہزار 609 ارب روپے ہے۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیاکی تیسری بہترین کارکردگی والی مارکیٹ قرارپاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیاکی تیسری بہترین کارکردگی والی اسٹاک مارکیٹ بن گئی، 100 انڈیکس میں 12.3 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیاکی تیسری بہترین کارکردگی والی مارکیٹ قرارپاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیاکی تیسری بہترین کارکردگی والی اسٹاک مارکیٹ بن گئی، 100 انڈیکس میں 12.3 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: 100انڈیکس6سال 5ماہ بعد 52ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کرگیاکراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا مثبت اختتام ہوا، 100انڈیکس6 سال 5 ماہ بعد کے ایس ای ہنڈریڈ انڈیکس 52 ہزار کی سطح عبور کرگیا ،اختتامی مراحل میں 100انڈیکس میں 437 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد کے ایس ای 100انڈیکس 51 ہزار 920 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 15 ارب روپے مالیت کے 45 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا،...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 پوائنٹس سے زائد اضافہکراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کے دوران 100 پوائنٹس سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا۔ نجی ٹی وی ڈان نیوز کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوسرے روز حصص بازار میں 100 انڈیکس 51 ہزار 600 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ دوسری جانب ڈالر کی قیمت 55 پیسے اضافہ ہوا اور انٹربینک مارکیٹ میں 281 روپے 50 پیسے کی سطح پر پہنچ...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: سونے کی قیمت میں بھاری اضافہ ہوگیاکراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 900 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد فی تولہ سونے کا بھاو¿ 2 لاکھ 13 ہزار روپے کا ہو گیا ہے۔ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 771 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ، سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحانڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے مہنگا ہوا ہے۔انٹربینک میں امریکی ڈالر 53 پیسے کے اضافے کے بعد 282 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے، گزشتہ روز انٹربینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 52 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 295 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، سٹاک مارکیٹ انڈیکس 52...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕