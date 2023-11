پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا اجلاس،صدر و دیگر عہدیداران منتخب

اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ جیو ٹی وی کے میر ابراہیم رحمان بی پی اے کے سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے،آج ٹی وی کے احمد زبیری وائس چیئرمین جبکہ دنیا ٹی وی کے میاں عامر محمود کو پی بی اے کا سیکرٹری جنرل منتخب کرلیا گیا۔

گھروں میں تقریبات، دسترخوان پر نعمتیں، مل بیٹھ کر وقت گذارنے کا ڈھنگ اور گہری وابستگی کا احساس دلاتی بے تکلفی، سبھی کچھ پاکستانی معاشرت کی یاد دلاتا ہے یکم نومبر کے اجلاس میں ریڈیو اور ٹی وی ممبران کی اکثریت شریک ہوئی،اعلامیہ کے مطابق مہران ٹی وی کے غلام نبی مورائی،روز ٹی وی کے سردار خان نیازی پی بی اے بورڈ کے ڈائریکٹر منتخب ہوئے اس کے علاوہ نیو ٹی وی کے چودھری عبدالرحمان بھی پی بی اے بورڈ کے ڈائریکٹر منتخب ہوگئے۔فیس آف کے دوران تھپڑ مارنے پر شاہ زیب خان نے فائٹنگ کیج میں اپنے حریف سراج احمد کو ...

NAWAIWAQT_: سونا 900 روپے مہنگاملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 900 روپے اضافہ ہو گیا۔آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 900 روپے کے اضافے کے بعد مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط کے ایک تولہ سونے کی قیمت 2 لاکھ 13 ہزار روپے ، ایسوسی ایشن کے مطابق 771 روپے اضافے سے 24 قیراط کا 10 گرام سونا 1 لاکھ 82 ہزار 613 روپے کا ہو گیا ہے۔ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کا...

DAILYPAKISTAN: سونے کی قیمت میں بھاری اضافہ ہوگیاکراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 900 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد فی تولہ سونے کا بھاو¿ 2 لاکھ 13 ہزار روپے کا ہو گیا ہے۔ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 771 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس...

DAILYPAKISTAN: سپریم کورٹ بار کے انتخابات،اسلام آباد میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے؟ تفصیلات ...اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)سپریم کورٹ بار کے صدر سمیت دیگر عہدوں کیلئے پولنگ کا وقت ختم ہوگیا ،ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔اسلام آباد میں کل 678 میں سے 586 ووٹ کاسٹ ہوئے ۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں حامد خان اور عاصمہ جہانگیر گروپ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے،حامد خان گروپ سے میاں عبدالقدوس صدر اور سلمان منصور سیکرٹری کے...

ARYNEWSUD: چیئرمین پی ٹی آئی کا فوج کیساتھ محاذ کھولنا غلط تھا، پرویز خٹکچترال: پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے صدر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا فوج کے ساتھ محاذ کھولنا غلط تھا۔

DAILYPAKISTAN: عاصمہ جہانگیرگروپ کے شہزاد شوکت سپریم کورٹ بار کے صدرمنتخباسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)سپریم کورٹ بار کےانتخابات کاغیرسرکاری حتمی نتیجہ جاری،عاصمہ جہانگیرگروپ کے شہزاد شوکت سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے۔سیکرٹری کی نشست پر پروفیشنل گروپ نے میدان مار لیا۔ تفصیلات کے مطابق شہزاد شوکت 1706ووٹ لے کر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منتخب ہوئے ۔حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس کو1242ووٹ ملے ۔3756ووٹرز...

