ٹوئٹر پر خاتون کی پولیس سے ’سکون‘ ڈھونڈنے کی انوکھی درخواست

اس ٹویٹ میں ایک انڈین خاتون نے ممبئی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ اُن کا سکون گم ہو گیا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ پولیس سٹیشن جا رہی ہیں۔ ویدھیکا آریا نامی خاتون اپنی ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ ’پولیس سٹیشن جا رہی ہوں، سکون گم (کھو) گیا ہے میرا۔‘اس ٹویٹ کے جواب میں ممبئی پولیس نے بھی دلچسپ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ’ہم میں سے بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہیں۔‘

ممبئی پولیس نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ’مس آریا، ہم میں سے بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہیں۔ ہم اس بات پر آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہم پر اعتبار کیا اور ہمیں یقین ہیں کہ آپ روح میں سکون کو محسوس کریں گی۔ کسی اور مسئلے کے لیے آپ بے شک ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔‘

Many of us are in ‘talaash’ of ‘sukoon’ too Ms Arya! We appreciate your ‘aitbaar’ in us and are sure that you will find it in your ‘rooh’ - for anything else tangible, you may ‘beshaq’ come to us

غیرقانونی مقیم غیرملکیوں کے انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم، کراچی میں کریک ڈاؤن کا آغاز ، 4غیر ملکی باشندے گرفتارکراچی : غیرقانونی طور پر مقیم غیرملکیوں کے انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد سہراب گوٹھ میں پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن شروع کرکے اعلانات کیے جارہے ہیں۔

انسداد دہشتگردی عدالت نے پرویز الٰہی کی سالگرہ پر اہلخانہ سے ملاقات کی ...اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) انسداد دہشتگردی عدالت نے پرویز الٰہی کی سالگرہ پر اہلخانہ سے ملاقات کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق انسداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پرویز الٰہی کی سالگرہ پر اہلخانہ سے ملاقات کی درخواست پر سماعت ہوئی،ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمند نے درخواست پر سماعت کی،درخواست میں کہا گیا ہے کہ...

سلطنت عمان: نئے ویزوں کا اجرا معطلرائل عمان پولیس نے سیاحتی اور وزٹ ویزوں پر عمان پہنچنے والے تارکین وطن کے لیے ''ویزا کی تبدیلی" کی معطلی کی تصدیق کردی ہے۔

بجلی صارفین پر ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کا امکاناسلام آباد : سی پی پی اے کی پچپن پیسے فی یونٹ بجلی مزیدمہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت کل نیپرا میں ہوگی ۔

