ویڈیو: نیدر لینڈ سے شرمناک شکست، جذباتی بنگالی مداح نے خود کو جوتے سے پیٹ ڈالا

بھارت میں آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ 2023 سنسنی خیز مقابلوں کے ساتھ جاری ہے جہاں چھوٹی ٹیمیں اپ سیٹ کر کے دنیائے کرکٹ کو حیران کر رہی ہیں۔ میگا ایونٹ میں سب سے کمزور سمجھی جانے والی ٹیم نے پہلے ٹورنامنٹ کی مضبوط ٹیموں میں سے ایک جنوبی افریقہ کو شکست دی اور گزشتہ روز 229 کے معمولی رنز کا دفاع کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے خلاف 87 رنز کی قابل رشک فتح سمیٹی۔

اس غیر متوقع کولکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے موجود بنگال شائقین کرکٹ انتہائی جذباتی نظر آئے تاہم ایک مداح نے تو اس شکست سے دلبرداشتہ ہوکر اپنا سر اپنے ہی جوتے سے پیٹ ڈالا۔ میچ کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور لاکھوں صارفین اس کو دلچسپی سے دیکھ چکے ہیں جب کہ تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔Slap Themselves With Shoe. Some Are Saying ” We Dont Mind Loosing To Big Teams. But How Can U Lose To Netherlands? Shakib, Mushfiq And All Should Be Sl*** Shoes.

واضح رہے کہ یہ بنگلہ دیش کی میگا ایونٹ میں کھیلے گئے 6 میچوں میں پانچویں شکست تھی جس کے بعد وہ ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہوگئی ہے۔

