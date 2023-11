ورلڈ کپ، فخرزمان زیادہ چھکے لگانے والے دوسرے پاکستانی بیٹر بن گئے

انھوں نے گزشتہ دنوں بنگلادیش کیخلاف 81 رنز کی اننگز میں 7 چھکے جڑے تھے، ان سے قبل عمران نذیر نے 2007 کے ایڈیشن میں زمبابوے سے میچ میں8 بار گیند کو فضائی روٹ سے باہر پہنچایا تھا۔واضح رہے کہ جنوبی افریقی ٹیم رواں ورلڈکپ کے 7 میچز میں سب سے زیادہ 82 چھکے لگاچکی ہے جوکہ ایک ایونٹ میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ انگلینڈ کے پاس تھا جس نے 2019 کے پورے ورلڈکپ میں 76 چھکے لگائے تھے۔ابوظہبی ایئرپورٹ کا نام تبدیل کردیا گیامیانداد کو تھپڑ مارنے کا الزام، راشد لطیف نے...

