ورلڈ کپ: اہم ترین مرحلے پر میکسویل کے بعد آسٹریلیا ایک اور کھلاڑی سے محروم

آسٹریلیا جس نے میگا ایونٹ میں اب تک 6 میچز کھیل کر 4 فتوحات کے ساتھ 8 پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں اس کے اگلے میچز انگلینڈ، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں۔ ان تینوں میچز میں فتح کینگروز کو فائنل فور کا ٹکٹ تھما دے گی جب کہ دو میچز میں فتح سے معاملہ رن ریٹ پر جائے گا جہاں اسے نیوزی لینڈ اور پاکستان کا سامنا ہو سکتا ہے۔

اس اہم ترین مرحلے پر پہلے آسٹریلیا کے ان فارم آل راؤنڈر اور ورلڈ کپ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری اسکور کرنے والے میکسویل زخمی ہوکر انگلینڈ کے خلاف 4 نومبر کو شیڈول میچ سے باہر ہوگئے تھے۔ ابھی کینگروز ٹیم اس سے بھی نہ سنھلی تھی کہ دوسرے آل راؤنڈر مچل مارش بھی اچانک ورلڈ کپ چھوڑ کر وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق مارش ذاتی وجوہات کی بنا پر وطن واپس آئے ہیں اور غیر معینہ مدت کے لیے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے...

