ورلڈ کپ: جنوبی افریقہ کی محتاط بیٹنگ جاری، ایک وکٹ پر 124 رنز بنا لیے

اے آر وائی نیوز کے مطابق بھارت میں جاری آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ میں آج پونے میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے 32 ویں میچ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پروٹیز کپتان کی وکٹ جلد حاصل کر لی۔

جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈی کاک اور ٹیمبا باووما نے اننگ کی شروعات کیں اور ٹیم کو 8.

رواں ورلڈ کپ میں اب تک جہاں جنوبی افریقہ کی ٹیم شاندار ردھم میں ہے اور ایونٹ میں 6 میں سے 5 کامیابیاں سمیٹ کر 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے تو دوسری جانب نیوزی لینڈ بھی کسی سے کم نہیں ہے جو چار فتوحات اور 8 پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر ہے۔ آج پروٹیز کی خطرناک بیٹنگ اور کیویز کی تیز دھار بولنگ کا بھرپور مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔

ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں جنوبی افریقہ کو نیوزی لینڈ پر برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں اب تک 71 میچوں میں مدمقابل آئی ہیں جن میں 41 پروٹیز نے جب کہ 25 بلیک کیپس نے جیت رکھے ہیں۔ تاہم عالمی کپ کے مقابلوں میں کیویز کو واضح سبقت حاصل ہے جس نے باہمی کھیلے گئے 8 میچوں میں سے 6 میں میدان مارا ہے جب کہ جنوبی افریقہ کے ہاتھ صرف 2 فتوحات آئی ہیں۔ پروٹیز نے ورلڈ کپ میں کیویز کو آخری بار 24 سال قبل 1999 کے عالمی کپ میں شکست دی تھی۔

آج کے میچ میں جنوبی افریقہ کی جیت اس کی سیمی فائنل میں رسائی کا دروازہ کھول دے گی ساتھ ہی پاکستان کے ورلڈ کپ کے فائنل فور میں جانے کے امکانات بھی برقرار رہیں گے۔ٹیمبا باووما (کپتان)، کوئنٹن ڈی کاک، رسی وینڈر ڈوسن، ایڈن مارکرم، ہنرک کلاسین، ڈیوڈ ملر، مارکو جانسن، گیرالڈ کوٹزی، کیشو مہاراج، کگاسو ربادا اور لنگی نگیدی،ٹام لیتھم (کپتان)، ڈیون کانوے، ول ینگ، رچن رویندرا، ڈیرل مچل، گلین فلپس، جیمس نشام، مچل سینٹنر، میٹ ہنری، ٹم ساؤتھی اور ٹرینٹ...

