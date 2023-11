میسی نے ریکارڈ آٹھویں بار بہترین فٹبالر کا ایوارڈ جیت لیا

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق پیرس میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں چیمپئن کپتان لیونل میسی کو سال 2023 کا بہترین کھلاڑی قرار دیتے ہوئے بیلن ڈی آر ٹرافی دی گئی جو ان کی ریکارڈ آٹھویں ٹرافی ہے جب کہ خواتین کی کیٹیگری میں اسپین کی ورلڈ کپ جیتنے والی اسٹار ایتانا بونماتی کو بیلن ڈی آر ایوارڈ سے نوازا گیا۔

ارجنٹینا کے امیلیانو مارٹینیز بہترین گول کیپر قرار پائے جب کہ انگلینڈ کے نوجوان کھلاڑی جوڈ بیلنگھم کو کوپا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انٹر میامی کے شریک مالک ڈیوڈ بیکہم سے ایوارڈ وصول کرنے کے بعد میسی نے اس ایوارڈ کو آنجہانی لیجنڈ فٹبالر ڈیاگو میرا ڈونا کے نام کیا اور کہا کہ یہ پورے ارجنٹائن ٹیم کے لیے ایک تحفہ ہے جو ہم نے حاصل کیا۔

36 سالہ لیونل میسی نے 2009 میں اپنا پہلا بیلن ڈی آر جیتا تھا اور وہ اب تک 8 بار یہ ایوارڈ جیت چکے ہیں جبکہ ان کے قریب ترین حریف کرسٹیانو رونالڈو ہیں جو 5 بار بیلن ڈی آر ایوارڈ جیت کر اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔Leo Messi is eternal. Ballon D’Or #8 for the greatest legend this game has ever seen.

واضح رہے کہ گزشتہ سال فٹبال ورلڈ کپ قطر میں لیونل میسی کی شاندار پرفارمنس کی بدولت ارجنٹائن ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ٹورنامنٹ کے دوران سات گول اسکور کرنے پر میسی کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا۔

میسی نے ارجنٹائن کیلئے فیفا ورلڈ کپ 2022 سمیت 5 ٹائٹل جیتے ہیں۔ اپنے کلب کیریئر میں میسی بارسلونا کلب کیلئے لا لیگا اور یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ سمیت 35 ٹائٹل جیت چکے ہیں۔

