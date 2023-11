ملک میں عام انتخابات 11فروری کو ہوں گے، الیکشن کمیشن

90 روز میں انتخابات کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کیا انتخابات کی تاریخ دی، جس پر وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے بتایا کہ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دیالیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے جس کے مطابق الیکشن اگلے سال 11 فروری کو ہوں گے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ دے دیاسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن نے وکیل نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ انتخابات 11 فروری کو کروائے جائیں گے۔چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ صدر مملکت سے اس معاملے پر مشاورت...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: الیکشن کمیشن نے انتخابات کیس میں وکالت نامہ جمع کروا دیااسلام آباد: الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے انتخابات کیس میں وکالت نامہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا، الیکشن کمیشن کے وکیل 2 نومبر کو سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کیس میں ایڈووکیٹ شجیل سواتی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں.

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ‘گیس صارفین کو اب بلوں میں ہر ماہ 400 روپے فکسڈ چارجز دینا ہوں گے’اسلام آباد :حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کل سے ہوگا ، چھوٹے صارفین کو اب ہر ماہ چار سو روپے فکسڈ چارجز دینا ہوں گے،

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ‘گیس صارفین کو اب بلوں میں ہر ماہ 400 روپے فکسڈ چارجز دینا ہوں گے’اسلام آباد :حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کل سے ہوگا ، چھوٹے صارفین کو اب ہر ماہ چار سو روپے فکسڈ چارجز دینا ہوں گے،

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: ووٹ ڈالنے کیلئے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی بے چین ہوںنگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں ملک میں ایک مستقل حکومت آئے، اس لیے ووٹ ڈالنے کیلئے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی بے چین ہوں، ہم جارہے ہیں چاہے دو گھنٹے یا دو دن میں جائیں۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا مخصوص طریقہ کار ہے، جس کے بعد ملک میں عام...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕