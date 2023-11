ملازمین کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ ، اہم خبر آگئی

نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ 2023 کے ایم پی ون کی تنخواہوں میں47ہزار850روپےکااضافہ کرکے افسران کی تنخواہ 7 لاکھ 72ہزارروپے سے زائد کردی گئی۔ ایم پی ٹو ملازمین کی تنخواہوں میں 39 ہزار 480 روپے تک کااضافہ کیا گیا، 2017 کے ایم پی ٹو افسران کی تنخواہ میں 27 ہزار 225روپے تک اضافے کے بعد تنخواہ 2لاکھ 90ہزارسے زائد ہوگئی جبکہ 2023 کے ایم پی ٹو افسران کی تنخواہ 4 لاکھ 21 ہزار روپے کردی گئی۔

اس کے علاوہ ایم پی تھری افسران کی تنخواہوں میں 26 ہزار 320 روپے تک کااضافہ کیا، جس کے بعد سال 2017کےایم پی تھری افسران کی تنخواہ ایک لاکھ 81ہزار500روپ اور سال2023 کے ایم پی تھری افسران کی تنخواہ 2لاکھ 63ہزارزائدکردی گئی، تنخواہوں میں اضافےکااطلاق یکم اکتوبر2023سے ہوگا۔

