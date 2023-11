مقروض باپ کی بیٹا فروخت کرنے کے لئے صدائیں!

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق مقروض غریب شخص کی اہلیہ اور دو بچوں کے ہمراہ ویڈیو وائرل ہورہی ہے، جس میں 45 سالہ راج کمار کو علی گڑھ کے ایک بس اسٹینڈ پر ’بیٹا برائے فروخت‘ کا بینر گلے میں لٹکائے افسردہ دیکھا جاسکتا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راج کمار نے گھر خریدنے کے لیے چندرا پال نامی شخص سے 50 ہزار روپے سود پر ادھار لیے تھے لیکن چندرا پال کی ہیرا پھیری کے بعد انہیں جائیداد اور پیسوں دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔, a man reeling under debt and being allegedly harassed by his lenders sat with his family at a prominent crossing with placard hanging around his neck that read "My son is up for sale. I want to sell my son".

راج کمار نے مزید بتایا کہ اب چندراپال مجھے میرے بچوں کے سامنے بے عزت کرتا ہے حتیٰ کہ اس نے مجھے اور میرے بچوں کو مار پیٹ کر گھر سے بھی باہر نکال دیا ہے۔ رپورٹس میں باپ کی لاچارگی سے متعلق مزید بتایا گیا ہے کہ قرض سے تنگ بھارتی شخص اب 8 لاکھ میں اپنا چھوٹا سا بیٹا فروخت کرنا چاہتا ہے۔ تاہم اب تک اس معاملے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چپ سادھ رکھی ہے۔

