محمد حفیظ نے بابر اعظم کی کپتانی پر سوالات اٹھا دیے

غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا حتمی پلان تیار، 50 ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے پر پابندیقرض کی نئی قسط کا حصول : پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا نیا دور نومبر میں ہوگا لیکن اب اس کے بارے میں فیصلہ بابرنے خود یا پھر کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کو کرنا ہے کہ انہیں اس پریشر سے دور کرکے انہیں بہتر بیٹنگ کا موقع دینا ہے۔

محمد حفیظ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی بری ہے لیکن ان سے جو امیدیں لگائی گئی ہیں یا ان کا جو موازنہ کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں اس میں بابر اچھا ہے لیکن جب انہیں عمدہ کھلاڑیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی ہوجاتی ہے جب انہیں پاکستان کا لیجنڈ کھلاڑی کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوالیہ نشان ہے۔

Babar Azam is a good player not a great player and those who call him great haven't seen the great players play maybe that's why they term him as a great player – M Hafeezسابق کرکٹر نے کہا کہ بابر اعظم اب اس اسٹیج پر نہیں پہنچے ہیں جس کی امیدیں ہم نے وابستہ کرلی ہیں جب وہ بڑے ٹورنامنٹ میں پرفارم نہیں کرپاتے تو لوگوں کی توقعات اتنی زیادہ ہیں کہ پھر وہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ headtopics.com

محمد حفیظ نے کہا کہ اگر بابر کو یہ پریشر پریشان کررہا ہے تو انہیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ بطور کھلاڑی کھیلیں گے یا پھر کپتانی کے ساتھ ذمہ داری انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ میں ابھی میچز باقی ہیں ہمیں انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی پرفارم کرنا ہوگا جس طرح روہت شرما اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔

محمد حفیظ نے بابر اعظم کی کپتانی پر سوالات اٹھا دیےسابق کپتان محمد حفیظ نے کہا کہ بابر اعظم کی کپتانی میں وہ بہتری دکھائی نہیں دے رہی جو پچھلے تین سالوں میں آجانی چاہیے تھی مزید پڑھ ⮕

کیسا نمبر ون بیٹر جسے سیدھا چھکا مارنا نہیں آتا! عبدالرزاق بھی بول پڑےسابق اسٹار آل راؤنڈر عبدالرزاق نے قومی ٹیم کے کپتان پر تنقید کے نشتر برسا دیے، بابر اعظم کے سیدھا چھکا مارنے کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ مزید پڑھ ⮕

کیسا نمبر ون بیٹر جسے سیدھا چھکا مارنا نہیں آتا! عبدالرزاق بھی بول پڑےسابق اسٹار آل راؤنڈر عبدالرزاق نے قومی ٹیم کے کپتان پر تنقید کے نشتر برسا دیے، بابر اعظم کے سیدھا چھکا مارنے کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ مزید پڑھ ⮕

محمد حفیظ نے بابر اعظم کو کس سے معافی مانگنے کا مشورہ دے دیا؟پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے کپتان بابر اعظم کو آل راؤنڈر عماد وسیم سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید پڑھ ⮕

شاہد آفریدی بھی ورلڈ کپ میں بابر اعظم کی ناقص کپتانی پر برس پڑےلاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور چیف سلیکٹر شاہد آفریدی بھی ورلڈ کپ میں بابر اعظم کی ناقص کپتانی پر برس پڑے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق شاہد آفریدی نے بابر اعظم کی کپتانی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”پاکستانی ٹیم کی کپتانی کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے۔اب ہم کسی معجزے کے منتظر ہیں۔“ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد... مزید پڑھ ⮕

آفریدی اور مشتاق نے بابر اعظم کی غلطیوں کی نشاندہی کردینجی ٹی وی کے پروگرام میں سابق کپتان شاہد آفریدی، محمد یوسف اور مشتاق احمد نے افغانستان کے خلاف ٹیم کی ناقص کارکردگی پر اظہار خیال کیا۔ مزید پڑھ ⮕