متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والوں کیلئے خوشخبری

بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فیملی گروپ ویزا کی درخواست والدین اور ان کے بچوں کو مجاز ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے بطور گروپ ویزا کے لیے درخواست دینے کا اہل بناتی ہے۔ اس حوالے سے سینئر عہدیدار نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیشکش یو اے ای کے اندر اور باہر منظور شدہ ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے خصوصی طور پر قابل رسائی ہے۔

اس اقدام کے تحت 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویزا فیس سے استثنیٰ حاصل ہوتا ہے، جب ان کے والدین ان کے ہمراہ موجود ہوں۔ داخلہ اور رہائشی اجازت نامے کے شعبے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر جنرل خلف الغیث کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ اختیار صرف اس وقت دستیاب ہے جب ملک کے اندر اور باہر ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے سیاحتی ویزا کے لیے درخواست دی جائے۔

ٹریول ایجنسیاں اب مختصر مدت کے سیاحتی ویزا کے لیے درخواست دے سکتی ہیں، جس کی مدت 30 سے 60 دن ہے، اگر ضرورت ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ 120 دن تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ویزا کی توسیع کے لیے ویزا کی میعاد ختم ہونے سے پہلے درخواست دی جا سکتی ہے۔ویزا کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار:پاسپورٹ سائز کی تصویر

تمام معلومات اور مطلوبہ دستاویزات GDFRA کی ویب سائٹ (ویب سائٹ https://smart.gdrfad.gov.ae.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAWAIWAQT_: زمین پر جہنم, غزہ میں ہر پانچ منٹ میں ایک بچہ شیہید ہو رہا ہے: سفیر اقوام ...اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کہا ہے کہ غزہ اس وقت زمین پر ایک جہنم کی سطح کو پہنچ چکا ہے۔ وہ سلامتی کونسل کے اجلاس کو اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری کے بعد پیدا شدہ صورت حال کے بارے میں بریف کر رہے تھے۔سلامتی کونسل کا یہ اجلاس متحدہ عرب امارات کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات ان ملکوں میں سے...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: پاک بحریہ کے سربراہ کا دورہ سعودی عرب، اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیںریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے دورہ سعودی عرب کے دوران اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ نجی ٹی وی دنیا نیوز نے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے ملاقات ہوئی جس کے دوران پیشہ ورانہ امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ سربراہ...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سعودی عرب : معروف کمپنی میں ملازمت کے مواقعسعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی کو مختلف شعبوں میں امور کی انجام دہی کیلئے ملازمین کی ضرورت ہے جس کیلئے خواہشمند افراد سے

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سعودی عرب : معروف کمپنی میں ملازمت کے مواقعسعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی کو مختلف شعبوں میں امور کی انجام دہی کیلئے ملازمین کی ضرورت ہے جس کیلئے خواہشمند افراد سے

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: سندھ ہائیکورٹ: لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کیلئے کوششیں تیز کرنے کا حکمسندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لئے کوششیں تیز کرنے کا حکم دے دیا۔کراچی کے مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم، پی ٹی ایف اور پولیس کی رپورٹس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: 8 ماہ کی حاملہ بھارتی اداکارہ چل بسیںمتعدد ملیالم ٹیلی ویژن شوز کا حصہ رہنے والی بھارتی اداکارہ پریا 34 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئیں۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕