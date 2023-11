فیس بک اور انسٹا گرام صارفین ماہانہ فیس دینے کیلئے ہوجائیں تیار؟

میٹا کے اس پلان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے صارفین نے دھمکی دی ہے کہ وہ رقم ادا کرنے کے بجائے اپنے اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کرنے کو ترجیح دیں گے۔ ماہانہ سبسکرپشن پیکج کے لیے ویب صارفین کو $10.57 ادا کرنا ہوں گے جبکہ iOS اور Android صارفین کو $13.75 ادا کرنے ہوں گے۔

ایک صارف کا کہنا تھا کہ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ،ایکس سی ای او ایلون مسک کی نقل کر رہے ہیں۔ براہ کرم تھوڑا تخلیقی بنیں۔ ایک اورصارف نے میٹا کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا کہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ جبکہ ایک صارف نے ‘الوداع’ لکھا۔

فیس بک اور انسٹاگرام صارفین کا میٹا کی نئی سروس پر شدید ردِ عمل کا اظہار کرتے ہوئے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی دھمکی دے دی

DAILYPAKISTAN: گیس قیمتوں میں اضافے سے گھریلو صارفین کا بل کتنا آئے گا؟ تفصیلات سامنے ...اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) گیس قیمتوں میں اضافے سے گھریلو صارفین کا ماہانہ بل کتنا آئے گا؟ تفصیلات سامنے آگئیں۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافے سے ماہانہ 25مکعب میٹر گیس صارفین کا بل 1300روپے تک ہو جائے گا،ماہانہ 60مکعب گیس استعمال کرنیوالوں کا بل 1600روپے تک ہو جائے گا،اسی طرح ماہانہ 150مکعب میٹر گیس صارفین کا بل...

NAWAIWAQT_: گیس قیمتوں میں اضافے سے گھریلو صارفین کا بل 6 ہزار روپے تک پہنچنے کا امکانگیس کی قیمتوں میں اضافے سے گھریلو صارفین کا بل 6 ہزار روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ماہانہ 25 مکعب میٹر گیس استعمال کرنے والے صارفین کا بل بڑھ کر 1300 روپے تک ہو جائے گا جبکہ 60 مکعب گیس استعمال کرنے والے صارفین کا بل بڑھ کر 1600 روپے تک پہنچ جائے گا اسی طرح ماہانہ 100 مکعب گیس استعمال کرنے والے صارفین کا بل بڑھ کر 2 ہزار روپے تک پہنچنے کا امکان...

EXPRESSNEWSPK: واٹس ایپ صارفین نئی جعلسازی سے ہوجائیں ہوشیار!ماہرین کی جانب سے جاری انتباہ کے مطابق نیا فِشنگ اسکیم صارفین کے تمام نجی پیغامات سائبر مجرمان کے حوالے کر سکتا ہے

DAILYPAKISTAN: صبا فیصل کے اپنی بہو نیہا سے معاملات سلجھ گئےکراچی (آئی این پی) معروف سینئر اداکارہ صبا فیصل اور ان کی بڑی بہو نیہا سلمان کے درمیان معاملات سلجھ گئے، اداکارہ نے سوشل میڈیا پر بہو کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارک باد بھی دے دی۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹا گرام پر اسٹوری شیئر کرتے ہوئے اداکارہ نے بہو نیہا سلمان اور بیٹے سلمان فیصل کی تصویر شیئر کی۔ سینئر اداکارہ نے انسٹا اسٹوری میں...

NAWAIWAQT_: ایکس سے صارفین کیلئے آمدنی کے حصول کی پالیسی میں بڑی تبدیلیایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (جسے پہلے ٹوئٹر کہا جاتا تھا) نے صارفین کے لیے آمدنی کے حصول کا طریقہ کار بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ Making a slight change to creator monetization: Any posts that are corrected by CommunityNotes become ineligible for revenue share.The idea is to maximize the incentive for accuracy over sensationalism.

