فلسطین سے اظہارِ یکجہتی؛ عاصم اظہر کا بھی سالگرہ نہ منانے کا اعلان

میوزک انڈسٹری کے نوجوان گلوکار عاصم اظہر نے بھی اسرائیلی جارحیت کا شکار ہونے والے معصوم فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے سالگرہ نہ منانے کا اعلان کیا۔

عاصم اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ “اس وقت فلسطین میں ہمارے بہن، بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہورہا ہے، وہ دیکھتے ہوئے میں نے رواں برس اپنی سالگرہ نہ منانے کا اعلان کیا ہے”ْ۔

I don’t believe in birthday celebrations when something so heartbreaking is happening to our brothers and sisters in Palestine. headtopics.com

اُنہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ “فلسطین کے حق میں آواز اُٹھانے کے لیے اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کریں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو”۔ عاصم اظہر نے کہا کہ “ہم جیسے فنکاروں کے لیے، ہمارا اسٹیج ہی سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم فلسطین کا پیغام زیادہ سے زیادہ سامعین تک پہنچا سکتے ہیں”فلسطین سے اظہارِ یکجہتی؛ اذان سمیع نے اپنے میوزک البم کی ریلیز روک دی

آخر میں عاصم اظہر نے اپنے مداحوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ “سالگرہ کی تمام نیک خواہشات اور دعاؤں کا شکریہ، دوستومجھے تم سے پیار ہے”۔ اس سے قبل معروف اداکار و میزبان فیصل قریشی نے بھی فلسطین کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے رواں سال اپنی سالگرہ نہ منانے کا اعلان کیا تھا جبکہ گلوکار و اداکار اذان سمیع خان نے اپنے میوزک البم کی ریلیز کو آگے بڑھا دیا۔اسرائیل فلسطین کشیدگی؛ فیصل قریشی کا سالگرہ نہ منانے کا اعلان headtopics.com

واضح رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں القدس اسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی دینے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کے آس پاس کے علاقے پر بمباری کرکے کئی عمارتوں کو کھنڈر بنادیا جبکہ ایک مسافر بس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی بمباری میں القدس اسپتال کا ایک حصہ گرگیا جب کہ آس پاس کی کئی عمارتیں منہدم ہوگئیں۔ گزشتہ 23 روز کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 8 ہزار 5 ہوگئی جب کہ 20 ہزار کے قریب زخمی ہیں۔ورلڈکپ؛ کوہلی کے ریکارڈ پر بات کرنا پروگرام ہوسٹ کو مہنگا پڑگیاپمز اور پولی کلینک کی سربراہی کیلئے پاک فوج سے تعیناتیوں کا فیصلہخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ...

نیتن یاہو تمھاری موت بھی بدتر اور دردناک ہوگی: عثمان خالد بٹاداکار کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا مقصد حماس کو ختم کرنا نہیں بکلہ وہ ہمیشہ سے فلسطین کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا اور آج وہی ہورہا ہے۔ مزید پڑھ ⮕

نیتن یاہو تمھاری موت بھی بدتر اور دردناک ہوگی: عثمان خالد بٹاداکار کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا مقصد حماس کو ختم کرنا نہیں بکلہ وہ ہمیشہ سے فلسطین کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا اور آج وہی ہورہا ہے۔ مزید پڑھ ⮕

انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لئے اہم خبر آگئیکراچی : فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہ کرنے کا اعلان کردیا۔ مزید پڑھ ⮕

انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لئے اہم خبر آگئیکراچی : فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہ کرنے کا اعلان کردیا۔ مزید پڑھ ⮕

کارکنان سے معافی مانگتا ہوں، ساجد محمود کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلانراولپنڈی: پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سابق رکن صوبائی اسمبلی چودھری ساجد محمود نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق ایم پی اے چودھری ساجد محمود نے کہا کہ میں نے 2008ء میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، یہ ایک دل خراش واقعہ تھا۔انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے... مزید پڑھ ⮕

خدا کرے نیتن یاہو کی موت طویل اور تکلیف دہ ہو : عثمان خالد بٹپاکستانی اداکار عثمان خالد بٹ کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دردناک موت کا دن دیکھیں اور تب تک زندہ رہیں۔اسرائیل غزہ کوصفحہ ہستی سے مٹانے پرتلا ہوا ہے اور غزہ پر وحشیانہ بمباری کررہا ہے جس کے نتیجے میں غزہ کی پٹی پر مواصلاتی نظام بھی کٹ گیا ہے، فلسطین کا دنیا سے رابطہ منقطع ہوچکا ہے، یہ اسرائیل کا غزہ پر اب تک کا... مزید پڑھ ⮕