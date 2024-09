فلسطین میں جنگ کے خدشے سے متعلق اقوام متحدہ میں مذاکرات

UNITED NATIONS - Jordan 's foreign minister said that Israel i Prime Minister Benjamin Netanyahu had to be stopped because he was driving the region to a full-fledged war .

Earlier on Friday, Israeli airstrikes shook Beirut, with the Israeli military saying it had targeted Hezbollah's central headquarters in the southern suburbs of the Lebanese capital. "We believe very, very, very strongly that a ceasefire is necessary, that the guns are not going to solve anything, that we need to move towards a peace in our region, and that peace is firmly rooted in addressing the Palestinian issue," bin Farhan said.

