غزہ پر حملے، اہم ملک نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کردیئے

غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک نیوز کانفرنس کے دوران بولیویا کی وزیر ماریا نیلا پرادا نے اعلان کیا کہ بولیویا اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کررہا ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ بولیویا نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے انسانیت کے خلاف جرائم پر سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند کی جائے۔

بولیویا کے ڈپٹی وزیر برائے خارجہ امور کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی بربریت کے باعث عالمی امن خطرے سے دوچار ہوچکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ اسرائیلی حملوں کی مذمت اور اسرائیلی افواج کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ 2009 میں بھی بولیویا نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کردیا تھا۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSNEWSPK: غزہ میں فلسطینیوں پر حملے، بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کردئیےچلی اور کولمبیا نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیر واپس بلانے کا اعلان کردیا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: اسرائیل کی غزہ میں رات بھر بمباری اور دن میں زمینی حملے؛ مزید 40 شہادتیںاسرائیل نے غزہ میں القدس اسپتال سمیت انڈونیشیا، ترکیہ اور یورپی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: اسرائیل کی القدس اور الشفا اسپتالوں کے قریب بمباری ، عمارتیں لرز اٹھیںغزہ : اسرائیل فوج نے غزہ کے دو بڑے اسپتالوں کے قریب بمباری کی ، صہیونی فوج نے القدس اسپتال کے20 میٹر قریب حملہ کیا

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: اسرائیل کی القدس اور الشفا اسپتالوں کے قریب بمباری ، عمارتیں لرز اٹھیںغزہ : اسرائیل فوج نے غزہ کے دو بڑے اسپتالوں کے قریب بمباری کی ، صہیونی فوج نے القدس اسپتال کے20 میٹر قریب حملہ کیا

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: حماس نے اسرائیلی ٹینکوں کا غزہ پر حملہ پسپا کردیاترجمان حماس غزہ نے کہا کہ صلاح الدین سے اسرائیلی ٹینکوں کوپیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ، اسرائیلی ٹینکوں نے 2 شہریوں کی گاڑیوں پرگولے برسائے تھے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: حماس نے اسرائیلی ٹینکوں کا غزہ پر حملہ پسپا کردیاترجمان حماس غزہ نے کہا کہ صلاح الدین سے اسرائیلی ٹینکوں کوپیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ، اسرائیلی ٹینکوں نے 2 شہریوں کی گاڑیوں پرگولے برسائے تھے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕