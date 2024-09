عمران خان کے خلاف کاروائیوں پر احتجاج: عسद قیسر کا کہنا ہے، حکومت کچھ عرصہ نہیں رہے گی

ISLAMABAD – Former National Assembly speaker and PTI leader Asad Qaiser has said that the government will not last till December, it is better that Shehbaz Sharif resigns himself.' programme "Tonight with Samar Abbas" on Sunday night, he said the nation has been reeling under inflation and unrest. There are no representatives of the people in the current assembly, he added.

The former speaker said that “we are running out of options. We will soon be on roads. The country would be run democratically.”

حکومت عسد قیسر PTI اسلام آباد مظاہرہ

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

