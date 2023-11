عاصم اظہر کا معصوم فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے بڑا اعلان

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عاصم اظہر نے پوسٹ میں کہا کہ اس وقت فلسطین میں ہمارے بہن، بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہورہا ہے، وہ دیکھتے ہوئے میں نے رواں برس اپنی سالگرہ نہ منانے کا اعلان کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس سالگرہ کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب فلسطین میں ہونے والے قتل عام کا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ I don’t believe in birthday celebrations when something so heartbreaking is happening to our brothers and sisters in Palestine.

گلوکار نے فلسطین کی آزادی کے لیے دُعا کرتے ہوئے کہا کہ دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہو گا، سالگرہ کی تمام نیک خواہشات اور دعاؤں کا شکریہ، دوستو مجھے تم سے پیار ہے۔

آئرلینڈ نے بھی فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیلی مظالم کیخلاف آواز بلند کردیڈبلن (ویب ڈیسک) آئرلینڈ کے خارجی و دفاعی امور کے ترجمان میٹ کارتھی نے غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق دفاع کا سوال اٹھادیا۔ جیو نیوز کے مطابق آئرش پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے میٹ کارتھی نے کہا کہ دہائیوں سے جاری اسرائیلی مظالم کے بعد بھی ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے۔انہوں نے کہا کہ...

سندھ رینجرز اور کسٹم انٹیلیجنس کی بڑی کارروائی، کروڑوں کا اسمگل شدہ سامان برآمدکراچی: سندھ رینجرز اور کسٹم انٹیلیجنس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے خفیہ گوداموں سے کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا۔

آسمان سے نوٹوں کی بارش، ویڈیو وائرلسوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس میں ہزاروں افراد کو آسمان سے برستے کرنسی نوٹ جمع کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

اسرائیل کی غزہ کے ایک اور اسپتال پر بم برسانے کی تیاریاسرائیل نے غزہ میں قائم ایک اور اسپتال کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنانے کی تیاری کرتے ہوئے اسے خالی کروانے کا حکم دے دیا۔