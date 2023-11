صرف افغان باشندوں نہیں سب غیر ملکیوں کے ساتھ بلا تفریق کارروائی ہو گی: جان محمد اچکزئی

پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اطلاعات جان محمد اچکزئی کا کہنا ہے کہ پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی جنت بن گیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ’بعض غیر ملکی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ یہ صورتحال ریاست کے مفاد میں نہیں۔ اس لیے آج سے کارروائی شروع کی ہے۔ اب تک 100 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔‘ ان کا کہنا تھا کہ ’بعض مافیا اور سیاستدان موجودہ صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انھیں خبردار کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا نقصان انھیں کل اٹھانا پڑے۔ ‘ انھوں نے بتایا کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر چمن سے گئے ہیں ان کی تعداد 35 ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ اس ہفتے یہ سلسلہ اور تیز ہوگا۔ جان محمد اچکزئی کا کہنا تھا ’اس کے علاوہ جائیدادیں لینے والوں کے حوالے سے بھی کارروائی کی ہے اور جو پاکستانی ان کے لیے بے نامی کا کردار ادا کررہے ہیں ان کا ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے۔‘ انھوں نے کہا کہ ’جو باقی کمیونیٹیز ہیں جنھوں نے شناخت چرائی ہے بلوچستان میں صرف افغان تارکین وطن کو نہیں نکالا جارہا۔ دوسری زبانیں بولنے والے افغانوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جنھوں نے نادرا کے نظام کو مینوپلیٹ کیا ہے۔ ماضی کے اہلکار ان کے ساتھ ملوث رہے۔ یہ ایک چیلنج ہے جس پر کارروائی ضرور ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں افغانستان، ایران اور عراق کے باشندوں کے خلاف کارروائی ہو گی۔‘ بلوچستان کے وزیر اطلاعات جان محمد اچکزئی کا کہنا تھا کہ سب کے ساتھ بلا تفریق کارروائی ہو گی چاہے وہ بظاہر ہماری برداریوں میں ضم ہو چکے ہیں۔

