صبا قمر نے اپنے ممکنہ ہمسفرکی مثالی خصوصیات بیان کردیں

فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اداکارہ صبا قمر نے اسٹوری اپڈیٹ کی جس میں انہوں نے اپنے جینٹل مین کی ان گنت لیکن مثالی خصوصیات بیان کردیں۔ اداکارہ نے لکھا کہ ایک آدمی سے زیادہ پرکشش کوئی چیز نہیں ہے جو یہ تسلیم کرے کہ وہ آپ کو چاہتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنا وقت اور توجہ آپ کو دیتا ہے، آپ کو مسکرانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھتا کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آخر میں صبا قمر نے سرخ دل اور ہنسنے والے اموجی کا استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ یہ...

سوشل میڈیا صارفین نے صبا قمر کی مرد حضرات کی کوالٹی لسٹ کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور دعوی کیا کہ ایسے مرد حقیقی دنیا میں موجود نہیں ہیں جب کہ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے ان کے مرد کے انتخاب کی تعریف کی۔

سینٹرل کنٹریکٹ کا مسئلہ یا کچھ اور ؟انگلینڈ کے فاسٹ بولر ڈیوڈ وِلی نے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

