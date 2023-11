شرجیل خان کی سنچری، احمد دانیال کی پانچ وکٹیں

وکٹ کیپر جنید علی نے ایک اسٹمپڈ اور تین کیچز کیے۔ عثمان قادر، عمید آصف اور سلمان ارشاد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ لاہور بلوز کی ٹیم جواب میں 27 اوورز میں 132 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ہاشم ابراہیم نے پانچ چوکوں کی مدد سے 36 رنز بنائے۔احمد دانیال نے33 رنز دے کر5 وکٹیں حاصل کیں۔

میرپور کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور نے کراچی وائٹس کو7 وکٹوں سے ہرادیا۔ پشاور نے ٹاس جیت کر کراچی وائٹس کو بیٹنگ دی جو43.4 اوورز میں 205 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔دانش عزیز ایک چوکے اور دو چھکے کی مدد سے 53 اور شان مسعود چار چوکوں کی مدد سے42 رنز بناکر نمایاں رہے۔

محمد الیاس نے53 رنز دے کر4 وکٹیں حاصل کیں۔محمد عمران نے تین کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پشاور نے 44.3 اوورز میں تین وکٹوں پر ہدف حاصل کرلیا۔ زین خان نے تین چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے56 رنز بنائے۔عادل امین چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 57رنز اور نبی گل پانچ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 50رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ دونوں نے چوتھی وکٹ کی ناقابل شکست شراکت میں 114 رنز کا اضافہ کیا۔

شعیب اختر کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں ملتان نے فیصل آباد کو4 وکٹوں سے شکست دیدی۔ ملتان نے ٹاس جیت کر فیصل آباد کو بیٹنگ دی جس نے 42 اوورز میں8 وکٹوں پر214 رنز بنائے۔ فہیم اشرف نے دو چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے60 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ محمد سلیم نے پانچ چوکوں کی مدد سے53 رنز اسکور کیے۔ سراج الدین نے 39 رنز دے کر3 وکٹیں حاصل کیں۔ ملتان نے شرجیل خان کی سنچری کی بدولت 39.

ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں راولپنڈی نے فاٹا کو16 رنز سے ہرادیا۔ فاٹا نے ٹاس جیتا اور پہلے راولپنڈی کو بیٹنگ دینے کا فیصلہ کیا جو 42.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: شرجیل خان کی سنچری، احمد دانیال کی پانچ وکٹیںمزید پڑھیں

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: نیب ترامیم سے سب کچھ ختم نہیں کیا گیا صرف فورم تبدیل ہوا، چیف جسٹس کے ریمارکسچیف جسٹس قاضی فائز عیسٰی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: ’ ٹائیگر3 ‘ ریلیز سے پہلے مقبول، صبح 7 بجے خصوصی شو دکھایا جائیگاسلمان خان کی ٹائیگر3 کے ساتھ 6 سال بعد بڑے پردے پر واپسی ہوگی

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: سپریم کورٹ نے نیب عدالتوں کو بحال شدہ مقدمات کے حتمی فیصلے سنانے سے روک دیاسپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بنچ نے نیب ترامیم فیصلہ کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بنچ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اپیل پر سماعت کی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی بھی بنچ شامل ہیں۔ دورانِ سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے استفسار...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: امریکہ میں پاکستانی سفیر کی پاکستانی نژاد ڈاکٹر طلعت جہاں خان کے قتل کی مذمتامریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے پاکستانی نژاد ڈاکٹر طلعت جہاں خان کے قتل کی مذمت کی ہے جنہیں ہیوسٹن کے شمال میں واقع ایک چھوٹے سے شہر کونرو میں چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا، سفیر پاکستان نے سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ڈاکٹر طلعت جہاں خان 90 کی دہائی کے آخر میں کراچی سے امریکہ آئیں۔ اس نے شعبہ اطفال میں سپیشلائزیشن کی اور...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

WAQTNEWSTV: امریکہ میں پاکستانی سفیر کی پاکستانی نژاد ڈاکٹر طلعت جہاں خان کے قتل کی ...امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے پاکستانی نژاد ڈاکٹر طلعت جہاں خان کے قتل کی مذمت کی ہے جنہیں ہیوسٹن کے شمال میں واقع ایک چھوٹے سے شہر کونرو میں چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا، سفیر پاکستان نے سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ڈاکٹر طلعت جہاں خان 90 کی دہائی کے آخر میں کراچی سے امریکہ آئیں۔ اس نے شعبہ اطفال میں سپیشلائزیشن کی اور...

ذریعہ: Waqtnewstv | مزید پڑھ ⮕